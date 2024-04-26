Восстание банд на Гаити. Генсек ООН призвал развернуть на островах миссию безопасности

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал новые власти Гаити как можно быстрее развернуть работу международной миссии безопасности на островах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, Генсек ООН также рекомендовал ускорить реализацию переходных механизмов управления новым правительством Гаити, чтобы минимизировать влияние банд на островах.

"Генеральный секретарь призывает все государства-члены обеспечить функционирование многонациональной миссии по поддержке безопасности, а также обеспечить ей финансовую и материально-техническую поддержку, необходимую для успеха", - заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Восстание банд на Гаити

Напомним, что в конце февраля на Гаити начались массовые бунты нескольких банд после того, как исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри улетел в Кению, чтобы согласовать развертывание иностранного контингента для борьбы с организованной преступностью. В частности, некоторые группировки объявили премьеру войну.

Также сообщалось, что в марте банды на Гаити объединились и совершили серию нападений на правительственные учреждения, полицейские участки и президентский дворец в столице. В ходе боев было убито около десятка нападавших.

Подробнее о последствиях восстания банд на Гаити – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.