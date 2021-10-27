Повреждены дома и линия электропередач: боевики обстреляли Трехизбенку

Отмечается, что по населенному пункту было выпущено около 20 снарядов. В результате обстрела были повреждены пять частных домов. Специалисты ГСЧС быстро ликвидировали очаги пожара.

"Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы. Жертв среди мирного населения нет", - добавляет пресс-служба.

Фото: боевики обстреляли Трехизбенку (фото facebook.com/Shchastye.city.territorial.community)