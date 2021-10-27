Пошкоджено будинки та лінію електропередач: бойовики обстріляли Трьохізбенку
Фото: бойовики обстріляли Трьохізбенку (facebook.com/Shchastye.city.territorial.community)
Близько о 16:20 бойовики Російської Федерації обстріляли населений пункт Трьохізбенка, який розташований у Луганській області. Ніхто з місцевих не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Щастинської міської територіальнії громади.
Зазначається, що по населеному пункту було випущено близько 20 снарядів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять приватних будинків. Фахівці ДСНС швидко ліквідували осередки пожежі.
"Також пошкоджено лінію електропередач, наразі ведуться відновлювальні роботи. Жертв серед мирного населення немає", - додає пресслужба.
Фото: бойовики обстріляли Трьохізбенку (facebook.com/Shchastye.city.territorial.community)