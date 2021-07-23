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Поврежденные кровли школ и многоэтажек, деревопад: последствия непогоды в Украине

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Славянск, Пятница 23 июля 2021 08:59
Поврежденные кровли школ и многоэтажек, деревопад: последствия непогоды в Украине Фото: на востоке Украины был ливень (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Восток Украины вчера накрыл мощный ливень. Это привело к подтоплению 38 частных жилых домов и дворов, а также к падению деревьев, повреждению домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В частности, порывами ветра были повреждены 100 кровель и повалены 90 дерев. Из опасных участков эвакуировали 18 человек.

Спасатели рассказали о последствиях непогоды в Донецкой области. В городах Дружковка, Константиновка, Славянск, Мирноград, пгт Ямполь и селе Кондратовка Краматорского района повреждены 77 кровель (58 частных и 8 многоквартирных жилых домов, 3 школы и 8 административных объектов).

В Луганской области в городе Сватово повреждены две кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы.

В г. Троицкое повреждена крыша школы. На территории Сватовского и Северодонецкого районов подразделения ГСЧС совместно с коммунальными службами распылили и убрали 57 поваленных деревьев.

Напомним, вчера ливень накрыл Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен.

Вместе с тем, Одессу ночью накрыл мощный ливень.

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