Пошкоджені будинки і відсутність газу: наслідки буревію у Херсонській області

Фото: наслідки негоди у Великій Олександрівці (hr.npu.gov.ua)

В селищі Велика Олександрівка Херсонській області через негоду пошкоджено понад 30 приватних житлових будинків. Близько 10% всього населення залишилися без газу.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, через негоду були частково пошкоджені покрівлі будинків 32, школа №1 і будівлі АТ "Херсонгаз". Також сталося пошкодження труби місцевої газової мережі у зв'язку з чим без газопостачання залишилися 710 абонентів (загальна чисельність населення селища становить близько 7 тисяч осіб).

"Жертв і постраждалих немає. Підрозділами ДСНС розпиляні і прибрані 31 повалене дерево, 3 електроопори. Від ДСНС залучалося 16 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки", - повідомили рятувальники.

Раніше РБК-Україна писало, що у Великій Олександрівці 27 вересня пройшов ураган. З деяких будинків були зірвані покрівлі. Повалені дерева пошкодили проводу на лініях електропередач та припарковані автомобілі.

Відзначимо, в результаті негоди в Україні без світла залишилися майже 40 населених пунктів у шести областях.

Також повідомлялось, що сьогодні в Україні дощова погода буде лише на заході країни. При цьому температура повітря становитиме від +18 до +26 градусів.