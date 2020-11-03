ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вместо поврежденной после землетрясения дороги вокруг Трускавца строят новую объездную

Автор: РБК-Украина

Дорога будет иметь две полосы движения с общей шириной проезжей части 7,5 метров

Во Львовской области проходит строительство новой дороги, которая станет объездной для города Трускавец. Ее протяженность составит 4 км, по обеим сторонам дороги построят также круговые развязки.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

По его словам, дорога между Дрогобычем и Трускавцом начала разрушаться вследствие землетрясения 2017 года, случившегося из-за карстового провала породы на месте соседнего Стебницкого рудника.

Проект новой дороги разрабатывался с 2018 года. В текущем году, в рамках программы "Большая стройка", началось ее полномасштабное строительство.

Новая дорога будет иметь две полосы движения с общей шириной проезжей части 7,5 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что Днепр в ходе "Большого строительства" также получит новую объездную дорогу. Здесь недавно приступили к строительству второй очереди так называемого Южного обхода.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Большая стройкаТрускавецобъезд