Вместо поврежденной после землетрясения дороги вокруг Трускавца строят новую объездную

Во Львовской области проходит строительство новой дороги, которая станет объездной для города Трускавец. Ее протяженность составит 4 км, по обеим сторонам дороги построят также круговые развязки.

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

По его словам, дорога между Дрогобычем и Трускавцом начала разрушаться вследствие землетрясения 2017 года, случившегося из-за карстового провала породы на месте соседнего Стебницкого рудника.

Проект новой дороги разрабатывался с 2018 года. В текущем году, в рамках программы "Большая стройка", началось ее полномасштабное строительство.

Новая дорога будет иметь две полосы движения с общей шириной проезжей части 7,5 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что Днепр в ходе "Большого строительства" также получит новую объездную дорогу. Здесь недавно приступили к строительству второй очереди так называемого Южного обхода.