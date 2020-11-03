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Замість пошкодженої після землетрусу дороги навколо Трускавця будують нову об'їзну

Автор: РБК-Україна

Дорога матиме дві смуги руху з загальною шириною проїзної частини 7,5 метрів

У Львівській області проходить будівництво нової дороги, яка стане об'їзною для міста Трускавець. Її довжина складе 4 км, по обидва боки дороги побудують також кругові розв'язки.

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Про це повідомив Юрій Голик у Facebook, опублікувавши відповідні фото.

За його словами, дорога між Дрогобичем і Трускавцем почала руйнуватися внаслідок землетрусу 2017 року, що стався через карстового провалу породи на місці сусіднього Стебницького родовища.

Проект нової дороги розроблявся з 2018 року. В поточному році, в рамках програми "Велике будівництво", почалося її повномасштабне будівництво.

Нова дорога матиме дві смуги руху з загальною шириною проїзної частини 7,5 метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дніпро в ході "Великого будівництва" також отримає нову об'їзну дорогу. Тут недавно приступили до будівництва другої черги так званого Південного обходу.

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