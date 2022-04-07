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На поврежденной ракетным ударом трассе Киев - Чоп начался ремонт

Фото: на поврежденной ракетным ударом трассе Киев - Чоп начался ремонт (фото t.me/kt20220224)
Автор: Артем Горовенко

На трассе Киев - Чоп, которая была повреждена в результате ракетного удара, начался ямочный ремонт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Работаем, чтобы вы поскорее смогли вернуться домой", - отметил он, но напомнил, что возвращаться в Киев и область пока опасно, необходимо немного подождать.

Тимошенко также выразил надежду, что проезд по трассе будет восстановлен уже в скором времени.

Напомним, за информацией "Укравтодора", на трассе М-06 Киев - Чоп, которую российские захватчики превратили в кладбище разбитой техники, уже расчищено 29 километров.

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