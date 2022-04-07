На пошкодженій ракетним ударом трасі Київ - Чоп розпочався ремонт

На трасі Київ - Чоп, яку було пошкоджено внаслідок ракетного удару, розпочався ямковий ремонт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
"Працюємо, щоб ви скоріше змогли повернутися додому", - зазначив він, але нагадав, що повертатися до Києва й області наразі небезпечно, необхідно трохи почекати.
Тимошенко також висловив надію, що проїзд трасою буде відновлено вже незабаром.
Нагадаємо, за інформацією "Укравтодору", на трасі М-06 Київ - Чоп, яку російські загарбники перетворили на цвинтар розбитої техніки, вже розчищено 29 кілометрів.