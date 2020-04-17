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Поворозник попросил Кличко отстранить его на время следствия

Новости » Общество     17.04.2020 - 20:28
Поворозник попросил Кличко отстранить его на время следствия
Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

Николай Поворозник готов сотрудничать со следствием

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник попросил мэра Киева Виталия Кличко отстранить его от должности на время следствия. Об этом в Facebook сообщил сам Поворозник.

При этом он добавил, что готов сотрудничать со следствием.

"Я готов на сотрудничество со следствием. И чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от выполнения обязанностей первого заместителя главы КГГА на время проведения следствия. Надеюсь, что эта история закончится быстро и справедливо", - сообщил он.

Напомним, ряд СМИ со ссылкой на источники заявили, что Поворозника якобы задержали на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.

Позже он опроверг обвинения во взяточничестве в свой адрес, назвав их провокацией и потребовал немедленного расследования этого инцидента.

Добавим, что в декабре прошлого года в КГГА проводились обыски по делу о злоупотреблении служебных лиц Департамента градостроительства и архитектуры и других департаментов, связанных со строительством.

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