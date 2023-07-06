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Поворот не туди. Ефіопка звернула в інший бік під час бігу на 10 км і втратила призові

Фото: Сенбере Тефері геть невчасно помилилася (runnersworld.com)
Автор: Антон Федорців

Професіональна легкоатлетка Сенбере Тефері припустилася курйозної помилки на фініші 10-кілометрових перегонів Peachtree Road Race в американській Атланті та втратила фактично гарантовану перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Ефіопська спортсменка помилилася на останніх метрах дистанції. За кілька секунд до захисту титулу в гонці вона збилася з курсу та повернула праворуч замість бігу по прямій. Коли Тефері зорієнтувалася, то перемога вже була втрачена.

Африканка зуміла фінішувати третьою. Від переможниці – співвітчизниці Фотьєн Хаійлю – вона відстала на 4 секунди. Другою стала кенійка Єска Челангат, яка програла ефіопці лише дві секунди.

Окрім перемоги, Тефері також суттєво втратила в призових. Замість 10 тисячі доларів за тріумф вона отримала лише 3000 "зелених". Кенійська легкоатлетка збагатилася на 5 тисяч доларів.

Перегони Peachtree Road Race давно стали традиційними для Атланти. Цьогорічні змагання стали вже 54-ми в історії. На старт гонки в 2023 році вийшли орієнтовно 50 тисяч осіб. У змаганні жінок на 10 кілометрів 27 атлеток дісталися до фінішу за 30-40 хвилин.

До слова, раніше Україна завершила Європейські ігри-2023 на третьому місці командного заліку.

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Легка атлетика