ua ru
Чт, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поворот не туди. Ефіопка звернула в інший бік під час бігу на 10 км і втратила призові

Новость на русском →
Атланта, Четвер 06 липня 2023 12:26
Поворот не туди. Ефіопка звернула в інший бік під час бігу на 10 км і втратила призові Фото: Сенбере Тефері геть невчасно помилилася (runnersworld.com)
Автор: Антон Федорців

Професіональна легкоатлетка Сенбере Тефері припустилася курйозної помилки на фініші 10-кілометрових перегонів Peachtree Road Race в американській Атланті та втратила фактично гарантовану перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Ефіопська спортсменка помилилася на останніх метрах дистанції. За кілька секунд до захисту титулу в гонці вона збилася з курсу та повернула праворуч замість бігу по прямій. Коли Тефері зорієнтувалася, то перемога вже була втрачена.

Африканка зуміла фінішувати третьою. Від переможниці – співвітчизниці Фотьєн Хаійлю – вона відстала на 4 секунди. Другою стала кенійка Єска Челангат, яка програла ефіопці лише дві секунди.

Окрім перемоги, Тефері також суттєво втратила в призових. Замість 10 тисячі доларів за тріумф вона отримала лише 3000 "зелених". Кенійська легкоатлетка збагатилася на 5 тисяч доларів.

Перегони Peachtree Road Race давно стали традиційними для Атланти. Цьогорічні змагання стали вже 54-ми в історії. На старт гонки в 2023 році вийшли орієнтовно 50 тисяч осіб. У змаганні жінок на 10 кілометрів 27 атлеток дісталися до фінішу за 30-40 хвилин.

До слова, раніше Україна завершила Європейські ігри-2023 на третьому місці командного заліку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Легка атлетика
NEWS
Вчений пояснив, чому йод не допоможе у разі теракту на ЗАЕС
Вчений пояснив, чому йод не допоможе у разі теракту на ЗАЕС
DAILY
Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії