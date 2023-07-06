Поворот не туда. Эфиопка свернула в другую сторону во время бега на 10 км и потеряла призовые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Эфиопская спортсменка ошиблась на последних метрах дистанции. За несколько секунд до защиты титула в гонке она сбилась с курса и повернула направо вместо бега по прямой. Когда Тефери сориентировалась, победа уже была утрачена.

Африканка сумела финишировать третьей. От победительницы – соотечественницы Фотье Хайлю – она отстала на 4 секунды. Второй стала кенийка Йеска Челангат, проигравшая эфиопке всего две секунды.

Кроме победы Тефери также существенно потеряла в призовых. Вместо 10 тысяч долларов за триумф она получила лишь 3000 "зеленых". В свою очередь кенийская легкоатлетка обогатилась на 5 тысяч долларов.

Гонка Peachtree Road Race давно стала традиционной для Атланты. Соревнования этого года стали уже 54-ми в истории. На старт гонки в 2023 году вышли ориентировочно 50 тысяч человек. В соревновании женщин на 10 километров 27 атлеток добрались до финиша за 30-40 минут.