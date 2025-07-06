Повня, ретроград і ризики: астролог дала гороскоп на тиждень і озвучила правила кожного дня

7 липня - день без обіцянок

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень. Можливі хірургічні та стоматологічні втручання, відвідування перукарні. Не варто давати будь-які обіцянки. Рекомендуються піст та утримання", - радить експерт.

Сприятливий час для тих, чия діяльність пов’язана з законодавством і правом, юриспруденцією та зовнішньою політикою, педагогікою та комерцією, наукою та усім, що має іноземне походження.

8 липня - день Місяця без курсу

"Через загальний фон доби не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі. Не рекомендовано голодувати", - розповіла астролог.

Активуються процеси омолодження організму. Також цього дня потрібно повертати борги.

8 липня Місяць з 00:29 до 24:00 за київським часом буде без курсу. Таке положення прирівнюється до дії ретроградного Меркурія.

"Вважається, що коли Місяць перебуває у стані без курсу, звичайний перебіг справ порушується, робиться хибний вибір, дії не приносять бажаного результату, людину охоплюють розгубленість, неуважність та марні ілюзії", - нагадала Соловйова.

Тому не потрібно починати щось нове, витрачати гроші, просити про допомогу. Збалансувати енергію Місяця можна білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми.

9 липня - день ризиків

"Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство. Може з’явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи або за допомогою значних фізичних навантажень", - зазначила астролог.

9 липня Місяць буде без курсу 00:00 до 11:55 за київським часом.

10 липня - Повня

"О 23:37 за київським часом відбудеться точна фаза Повні. Жінки відчувають її гостріше за чоловіків. Не піддавайтесь емоціям, не можна реагувати на провокації. Необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну. Завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги", - радить експерт.

День сприяє тим, хто знаходиться у скрутному становищі. Більше прислухайтесь до інтуїції, відстежуйте негативні думки, звільняйтесь від залежностей. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом та подорожами.

11 липня - початок ретроградного Меркурія

"Через тіньовий період ретро Меркурія (з 11 до 18 липня) не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування відносин з сусідами", - розповіла астролог.

Не бажано вживати м’ясну їжу, краще надати перевагу рибі та грибам. Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, кредити тощо.

11-го липня Місяць буде без курсу 00:00 до 20:21 за київським часом.

12 липня - критичний день

Враховуйте ретроградність Меркурія. Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань.

"Можливі відвідування перукарні. Критичний день. Можна перевірити свій імунітет: чим вищий духовний рівень розвитку людини, тим здоровішою вона почувається у цей день", - зазначила Соловйова.

13 липня - день віщих снів

13 липня Сатурн переходить у ретроградний рух. Там він перебуватиме до 28 листопада 2025 року.

"Уникайте вживання алкоголю та паління. Підбивайте підсумки, завершуйте поточні справи, повертайте борги. Корисні голодування, фізичні навантаження. Приділить час родині, дітям, хатнім питанням. Можна побачити віщі сни", - розповіла астролог.

13 липня Місяць буде без курсу протягом усієї доби.