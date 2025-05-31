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Повної капітуляції Росії з її ядерною зброєю чекати не слід, - МЗС Німеччини

Берлін, Субота 31 травня 2025 12:04
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Повної капітуляції Росії з її ядерною зброєю чекати не слід, - МЗС Німеччини Фото: міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Німеччині вважають, що війна РФ проти України закінчиться перемовинами. Але Берлін переконаний, що повної поразки Росії з її ядерною зброєю не варто чекати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля, якого цитує DW.

"На мою думку, з самого початку було ясно, що ця війна, швидше за все, закінчиться шляхом переговорів. Одне вірне - повної поразки в сенсі капітуляції Росії з її ядерною зброєю очікувати не доводилося. У цьому ми тепер стали трохи чеснішими", - сказав він.

За словами глави МЗС, Німеччина не вважає, що метою закінчення війни РФ проти України має бути військова поразка Москви. Німеччина ставить собі за ціль забезпечити можливість України захиститися від подальшої російської агресії.

Вадефуль заявив, що Україна має можливість стояти в сильній переговорній позиції під час переговорів з РФ про закінчення війни.

"Для нас важливо, щоб Україна ухвалила це рішення, а не щоб його ухвалили через її голову інші", - наголосив міністр.

Глава МЗС Німеччини також висловив упевненість, що США підтримають тиск ЄС на Москву за допомогою санкцій. Міністр додав, що залишається відкритим питання майбутньої допомоги Україні від США, і це має підштовхнути ЄС до нових дій.

Проте Вадефуль застеріг від переоцінки потужності російської "воєнної машини".

"Зрештою, вона три роки намагалася досягти мети, яку Путін хотів досягти лише за кілька днів", - сказав він.

Ставлення Німеччини до України

Німеччина від початку повномасштабної війни залишається одним з головних партнерів України. Берлін - серед лідерів за військовою допомогою.

Україна отримала від Німеччини танки, зенітні системи, артилерію, броньовані машини, снаряди тощо. Але дискусії про можливі постачання далекобійних ракет Taurus Україні досі тривають.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не так категорично ставиться до потенційної передачі ракет, як його попередник Олаф Шольц. Проте Мерц хоче, щоб обговорення не проходили публічно.

Президент Володимир Зеленський днями відвідав Німеччину, де з Мерцом обговорював Taurus.

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