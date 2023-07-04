Повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО продовжили ще на рік

"Я пишаюся рішенням союзників щодо НАТО продовжити мій термін на посаді генерального секретаря", - сказав Столтенберг.

За його словами, "трансатлантичний зв'язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу і безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш великий Альянс важливіший, ніж будь-коли".

Як зазначається в повідомленні, союзники подякували генеральному секретарю за його керівництво та відданість справі, які відіграли вирішальну роль у збереженні трансатлантичної єдності перед безпрецедентними викликами безпеки.

Столтенберг на посаді генсека НАТО

Столтенберг очолює НАТО з 2014 року. Його повноваження мали завершитися 30 вересня 2022 року, однак у березні 2022 року через російське вторгнення в Україну їх продовжили ще на рік.

У лютому Столтенберг заявив, що не домагатиметься продовження свого контракту. Але члени НАТО попросили його погодитися на це після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.

Очікується, що, завершивши діяльність на посаді генерального секретаря НАТО, Столтенберг очолить центральний банк Норвегії.

Наступник Столтенберга на посаді генсека

Дебати про наступника Столтенберга активізувалися під час випробувань для НАТО, пов'язаних із повномасштабним вторгненням Росії в Україну, внутрішніми розбіжностями та зростанням Китаю.

Рішення про продовження повноважень Столтенберга з'явилося після того, як прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та міністр оборони Великобританії Бен Воллес не отримали одностайної підтримки.

Водночас у Польщі виступають проти того, щоб наступником Столтенберга був знову представник однієї зі Скандинавських країн. Зокрема, багато країн висловилися на підтримку обрання першої жінки-генерального секретаря Альянсу.