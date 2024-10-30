Для повноцінного імпорту електроенергії треба скасувати прайс-кепи, - Перша енергетична рада

Зокрема, організація привітала рішення об’єднання європейських операторів системи передачі (ENTSO-E) про збільшення можливості для імпорту електроенергії з країн ЄС до України та Молдови з 1700 до 2100 МВт.

В ПЕР наголосили, що це рішення є вкрай важливим для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону та залучення додаткових обсягів імпортної електроенергії для покриття прогнозованого дефіциту.

"Зауважимо, що для того, аби повноцінно використовувати пропускну спроможність для комерційного імпорту, ринок електроенергії в Україні потребує скасування або щонайменше суттєвого підвищення граничних цін", - наголосили в "Першій енергетичній раді".

В ПЕР пояснили, що це підтверджує поточна ситуація на ринку "на добу наперед", на якому ціна електроенергії у переважну частину періодів доби знову сягає встановлених обмежень.

"Перша енергетична рада" наголошує на необхідності вчасного прийняття відповідного рішення про зміну граничних цін", - підсумували в ПЕР.

Раніше державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" закликав до повного скасування цінових обмежень (прайс-кепів) на ринку електроенергії. У разі неможливості цього, компанія пропонує впровадження європейських норм на ринку електроенергії.

Це необхідно для досягнення market coupling, оскільки реальні ціни на українському ринку вже перевищують встановлені прайс-кепи, тоді як у Європі ці обмеження майже не досягаються.