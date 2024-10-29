Повнорозмірний пікап Kia Tasman дебютував офіційно: опубліковано усі характеристики

Серед ключових конкурентів авто – Toyota Hilux і Ford Ranger. Найбільш обговорюваним елементом нової моделі є її зовнішній вигляд. Kia визнає, що обрала "свіжий підхід до естетики", щоб уникнути "звичної мови форм, яка десятиліттями домінувала в жанрі пікапів".

Пікап пропонується з подвійною кабіною довжиною 5410 мм. Залежно від комплектації дорожній просвіт коливається в межах 224-252 мм. З точки зору технологій, родзинкою авто є цифровий інтерфейс з трьома екранами. На одній лінії розташовані 12,3-дюймова цифрова панель приладів, 5-дюймовий дисплей для управління клімат-контролем, а також 12,3-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи.

Згідно з сучасними тенденціями, пікап використовує екологічно чистих матеріалів, включаючи перероблену ПЕТ-тканину та оббивку з біосинтетичної шкіри. Авто розраховане на корисне навантаження у 1017-1195 кг.

Зазначається, що перший час Kia Tasman буде доступний з двома чотирициліндровими двигунами. 2,5-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом має 277 к.с. і 421 Нм. З іншого боку, 2,2-літровий турбодизель видає 207 к.с. і 441 Нм. Обидва варіанти двигунів поєднуються з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, тоді як дизель також можна обрати з шестиступінчастою "механікою".