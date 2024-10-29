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Полноразмерный пикап Kia Tasman дебютировал официально: опубликованы все характеристики

Фото: Kia Tasman дебютировал официально (kia-tasman.com)
Автор: Константин Широкун

Корейский автопроизводитель официально представил новый полноразмерный пикап Kia Tasman. Продажи новинки начнутся в 2025 году на глобальных рынках, включая Южную Корею, Австралию, Африку и Ближний Восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди ключевых конкурентов авто – Toyota Hilux и Ford Ranger. Наиболее обсуждаемым элементом новой модели является ее внешний вид. Kia признает, что выбрала "свежий подход к эстетике", чтобы избежать "привычного языка форм, десятилетиями доминировавшего в жанре пикапов".

Пикап предлагается с двойной кабиной 5410 мм. В зависимости от комплектации дорожный просвет колеблется в пределах 224–252 мм. С точки зрения технологий, изюминкой авто есть цифровой интерфейс с тремя экранами. На одной линии расположены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 5-дюймовый дисплей для управления климат-контролем, а также 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Согласно современным тенденциям, пикап использует экологически чистые материалы, включая переработанную ПЭТ-ткань и обивку из биосинтетической кожи. Авто рассчитано на полезную нагрузку в 1017-1195 кг.

Отмечается, что первое время Kia Tasman будет доступно с двумя четырехцилиндровыми двигателями. 2,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом имеет 277 л.с. и 421 Нм. Кроме того, 2,2-литровый турбодизель выдает 207 л.с. и 441 Нм. Оба варианта двигателя сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, тогда как дизель также можно выбрать с шестиступенчатой "механикой".

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KiaАвтомобильный рынок