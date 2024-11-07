ua en ru
Чт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повнорозмірний кросовер Ford Equator перетворили на гібрид

Четвер 07 листопада 2024 17:50
UA EN RU
Повнорозмірний кросовер Ford Equator перетворили на гібрид Фото: Ford Equator перетворили на гібрид (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Ford оновила трирядний кросовер Equator. Модель розроблений спільно з фірмою JMC. Саме після рестайлінга на авто дебютувала нова гібридна система, яка раніше не використовувалася на автомобілях бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.

Equator отримав повністю нову передню частину. Палітра кольорів кузова розширена, з'явилися опціональні двокольорові колеса діаметром 20 дюймів. Завдяки новим бамперам довжина кросовера зросла на 15 мм до 4920 мм.

Повнорозмірний кросовер Ford Equator перетворили на гібрид

Зміни в інтер'єрі не такі радикальні, адже на передній панелі збережено колишній блок з екранами приладів та медіасистеми (по 12,3 дюйми кожен). Зате з'явилися нові передні крісла зі зміненою формою та комбінованим оздобленням шкірозамінником та тканиною. Подібні роздільні сидіння встановлені на другому ряду, а третій ряд є тримісним диваном.

Головною подією оновлення стала заміна бензинової турбочетерки 2.0 EcoBoost (224 к.с.) на гібридну силову установку. Вона включає бензиновий турбомотор на 1,5 літра (150 к.с.) та електродвигун (82 к.с.).

Повнорозмірний кросовер Ford Equator перетворили на гібрид

Тип трансмісії поки що не розкритий, а привід лише передній. Сукупна потужність системи - 218 к.с. Повного заряду літій-залізо-фосфатної батареї CATL ємністю 18,4 кВт*год має вистачити на 110 км пробігу в електричному режимі, а сумарний запас ходу становить 1205 км. Крім того, передбачено живлення зовнішніх споживачів від батареї машини.

Повноцінна прем'єра новинки відбудеться у середині листопада на автосалоні у Гуанчжоу. Тоді ж стане відомо більше подробиць і буде оголошено ціни. Нині дорестайлінговий бензиновий Equator коштує від 24 300 доларів.

Повнорозмірний кросовер Ford Equator перетворили на гібрид

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ford Автомобільний ринок
NEWS
Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)
Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії