Полноразмерный кроссовер Ford Equator превратили в гибрид
Компания Ford обновила трехрядный кроссовер Equator. Модель разработана совместно с фирмой JMC. Именно после рестайлинга на авто дебютировала новая гибридная система, ранее не использовавшаяся на автомобилях бренда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.
Equator получил совершенно новую переднюю часть. Цветовая палитра кузова расширена, появились опциональные двухцветные колеса диаметром 20 дюймов. Благодаря новым бамперам длина кроссовера выросла на 15 мм до 4920 мм.
Изменения в интерьере не столь радикальны, ведь на передней панели сохранен бывший блок с экранами приборов и медиасистемы (по 12,3 дюйма каждый). Зато появились новые передние кресла с измененной формой и комбинированной отделкой кожзаменителем и тканью. Подобные раздельные сиденья установлены на втором ряду, а третий ряд является трехместным диваном.
Главным событием обновления стала замена бензиновой турбочетерки 2.0 EcoBoost (224 л.с.) на гибридную силовую установку. Она включает в себя бензиновый турбомотор на 1,5 литра (150 л.с.) и электродвигатель (82 л.с.).
Тип трансмиссии пока не раскрыт, а повод только передний. Совокупная мощность системы – 218 л.с. Полного заряда литий-железо-фосфатной батареи CATL емкостью 18,4 кВт*ч должно хватить на 110 км пробега в электрическом режиме, а суммарный запас хода составляет 1205 км. Кроме того, предусмотрено питание внешних потребителей от батареи машины.
Полноценная премьера новинки состоится в середине ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Тогда же станет известно больше подробностей и будут объявлены цены. В настоящее время дорестайлинговый бензиновый Equator стоит от 24 300 долларов.
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