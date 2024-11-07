Полноразмерный кроссовер Ford Equator превратили в гибрид

Компания Ford обновила трехрядный кроссовер Equator. Модель разработана совместно с фирмой JMC. Именно после рестайлинга на авто дебютировала новая гибридная система, ранее не использовавшаяся на автомобилях бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops .

Equator получил совершенно новую переднюю часть. Цветовая палитра кузова расширена, появились опциональные двухцветные колеса диаметром 20 дюймов. Благодаря новым бамперам длина кроссовера выросла на 15 мм до 4920 мм.

Изменения в интерьере не столь радикальны, ведь на передней панели сохранен бывший блок с экранами приборов и медиасистемы (по 12,3 дюйма каждый). Зато появились новые передние кресла с измененной формой и комбинированной отделкой кожзаменителем и тканью. Подобные раздельные сиденья установлены на втором ряду, а третий ряд является трехместным диваном.

Главным событием обновления стала замена бензиновой турбочетерки 2.0 EcoBoost (224 л.с.) на гибридную силовую установку. Она включает в себя бензиновый турбомотор на 1,5 литра (150 л.с.) и электродвигатель (82 л.с.).

Тип трансмиссии пока не раскрыт, а повод только передний. Совокупная мощность системы – 218 л.с. Полного заряда литий-железо-фосфатной батареи CATL емкостью 18,4 кВт*ч должно хватить на 110 км пробега в электрическом режиме, а суммарный запас хода составляет 1205 км. Кроме того, предусмотрено питание внешних потребителей от батареи машины.

Полноценная премьера новинки состоится в середине ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Тогда же станет известно больше подробностей и будут объявлены цены. В настоящее время дорестайлинговый бензиновый Equator стоит от 24 300 долларов.