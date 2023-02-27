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Для повного захисту неба. Зеленський заявив про необхідність прибрати авіаційне табу

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Київ, Понеділок 27 лютого 2023 22:11
Для повного захисту неба. Зеленський заявив про необхідність прибрати авіаційне табу Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні треба повністю захистити своє небо від постійних атак росіян. Це можливо, якщо партнери приберуть авіаційне табу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що сьогодні, 27 лютого, росіяни вкотре вдарили по Україні за допомогою іранських дронів-камікадзе. Через ворожу атаку є жертви та поранені.

"Власне, насамперед тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО - сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави", - зазначив Зеленський.

За його словами, протиповітряна оборона повноцінна тоді, коли вона забезпечена сучасною авіацією.

"Наші льотчики разом із нашими зенітниками, разом з усіма воїнами та фахівцями наших Повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибрано авіаційне табу у відносинах з нашими партнерами", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті чергової російської атаки дронами сьогодні загинули два рятувальники. Ще троє людей отримали поранення.

Також ми писали, що, за словами президента США Джо Байдена, Україні зараз нібито не потрібні F-16.

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