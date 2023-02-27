Для повного захисту неба. Зеленський заявив про необхідність прибрати авіаційне табу

Україні треба повністю захистити своє небо від постійних атак росіян. Це можливо, якщо партнери приберуть авіаційне табу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що сьогодні, 27 лютого, росіяни вкотре вдарили по Україні за допомогою іранських дронів-камікадзе. Через ворожу атаку є жертви та поранені.

"Власне, насамперед тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО - сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави", - зазначив Зеленський.

За його словами, протиповітряна оборона повноцінна тоді, коли вона забезпечена сучасною авіацією.

"Наші льотчики разом із нашими зенітниками, разом з усіма воїнами та фахівцями наших Повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибрано авіаційне табу у відносинах з нашими партнерами", - наголосив президент.