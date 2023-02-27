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Для полной защиты неба. Зеленский заявил о необходимости убрать авиационное табу

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Киев, Понедельник 27 февраля 2023 22:11
Для полной защиты неба. Зеленский заявил о необходимости убрать авиационное табу Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине необходимо полностью защитить свое небо от постоянных атак россиян. Это возможно, если партнеры уберут авиационное табу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что сегодня, 27 февраля, россияне в очередной раз ударили по Украине при помощи иранских дронов-камикадзе. Из-за вражеской атаки есть жертвы и раненые.

"Собственно, прежде всего поэтому нам и нужен авиационный компонент ПВО - современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства", - отметил Зеленский.

По его словам, противовоздушная оборона полноценная тогда, когда она обеспечена современной авиацией.

"Наши летчики вместе с нашими зенитчиками, вместе со всеми воинами и специалистами наших Воздушных сил уже делают большую работу. Но полностью сможем защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с нашими партнерами", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее стало известно, что в результате очередной российской атаки дронами сегодня погибли два спасателя. Еще три человека получили ранения.

Также мы писали, что, по словам президента США Джо Байдена, Украине сейчас якобы не нужны F-16.

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