З повного оточення. Бійці Нацгвардії евакуювали пораненого на Покровському напрямку
Бійці "Червоної Калини" евакуювали пораненого під час запеклих боїв на Покровському напрямку. Його вивезли з повного оточення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.
"Під прикриттям бронетехніки, яка оперативно зайшла на гарячу ділянку й вела вогонь по росіянам, за допомогою бронетранспортера М113 було успішно евакуйовано бійця, який отримав поранення у бою", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, гвардійця було доставлено на стабілізаційний пункт, де йому була надана вся необхідна допомога.
Додамо, що бійці "Червоної Калини" наразі ведуть бої на найгарячішій ділянці фронту - на Покровському напрямку.
Ситуація на фронті в Україні
За даними на 31 серпня найважчим напрямом фронту залишається Покровський. Окупанти за останню добу також активізувалися на Куп'янському, Лиманському та Курахівському напрямках.
У звіті Інституту вивчення війни також йдеться, що на Куп'янському напрямку окупанти захопили Стельмахівку Сватівського району Луганської області, а під Донецьком загарбники просунулися, зокрема, на північ від Костянтинівки.
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