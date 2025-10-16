Повний розгром: "Азов" показав відбиття механізованого наступу РФ під Добропіллям

Українські військові показали відбиття атаки російських окупантів на Шахове та Володимирівку біля Добропілля в Донецькій області. Росіяни зазнали великих втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".
Росіяни намагалися провести масштабний механізований штурм на Очеретинському напрямку біля Добропілля. Ворог намагався захопити населений пункт Шахове. З цією метою окупанти кинули в бій багато живої сили та 22 одиниці бронетехніки.
"Найчисельніша колона - 11 одиниць (танки та бойові броньовані машини) — вийшла з району населеного пункту Малинівка близько 7:50. Підготовку до штурму ворог розпочав заздалегідь. З метою ускладнити мінування маршрутів просування противник виставив спостережні пункти для виявлення та знищення безпілотників Сил оборони України", - зазначили в повідомленні.
При цьому росіяни намагалися змінити тактику наступу. Ще 15 жовтня ворог намагався приховати зосередження техніки у лісосмузі біля району наступу. Проте це їм не вдалося: українські війська не тільки засікли техніку, але й знищили дві одиниці.
Коли окупанти 16 жовтня почали наступ, вони зіткнулися з мінними полями, інженерними загородженнями, чіткою роботою артилерії ЗСУ й НГУ, а також з ударами екіпажів Сил безпілотних систем.
У підсумку атака була зірвана, росіяни втратили десятки одиниць живої сили. Окрім цього, знищено 9 та пошкоджено 4 одиниці бронетехніки російських окупаційних військ. Фактично, штурмову колонну було розгромлено.
Зазначимо, вранці 16 жовтня стало відомо, що на Добропільському напрямку нацгвардійці завдали нищівних втрат окупантам. Було знищено багато танків, бронемашин та автомобільної техніки, десятки росіян ліквідовані ударами артилерії та дронів.
Про відбиття масштабного механізованого штурму окупантів на цьому ж напрямку повідомляли також 13 жовтня. Тоді окупант кинув у наступ 16 одиниць важкої бронетехніки, серед яких були БМП, МТЛБ і танки - але штурм провалився, більшість техніки було знищено.