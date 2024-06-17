UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На повний перезапуск ЗАЕС після деокупації підуть роки, - Галущенко

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Для перезапуску всіх шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції після повернення її під контроль України знадобляться роки.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За його словами, ситуація на Запорізькій АЕС за три роки російської окупації тільки погіршується.

"Це стосується насамперед деградації обладнання, це буде велика проблема. Друга проблема - у зв'язку з підривом Каховської дамби є питання, яким чином ми забезпечимо воду на станції, якщо теоретично ми її запустимо. Третя - вийшов термін експлуатації палива", - розповів Галущенко.

Міністр зазначив, що наразі ЗАЕС у такому стані, що навіть один енергоблок буде складно запустити з технічного погляду.

"Умовно, якщо ми отримаємо станцію, скільки часу треба, щоб її привести в робочий стан і працювати шістьома блоками, оцінити дуже складно. Але, за сьогоднішніми оцінками, це не місяці. На жаль, це роки", - додав він.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, російські терористи захопили Запорізьку АЕС ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

До того ж загарбники перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт, розмістивши там солдатів та техніку, а також замінували територію станції.

Окрім того, українська розвідка зафіксувала використання загарбниками дронів-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС.

А нещодавно росіяни заявили про чергову "атаку дронів" на ЗАЕС, аби спробувати звинуватити в цьому Україну.

Також зазначимо, що станція неодноразово переживала блекаути. Як повідомили в "Енергоатомі", якщо під час відключення електроенергії в генераторах Запорізької АЕС закінчиться паливо, то може статися катастрофа, як у Фукусімі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМіненергоГерман Галущенко