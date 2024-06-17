На повний перезапуск ЗАЕС після деокупації підуть роки, - Галущенко

За його словами, ситуація на Запорізькій АЕС за три роки російської окупації тільки погіршується.

"Це стосується насамперед деградації обладнання, це буде велика проблема. Друга проблема - у зв'язку з підривом Каховської дамби є питання, яким чином ми забезпечимо воду на станції, якщо теоретично ми її запустимо. Третя - вийшов термін експлуатації палива", - розповів Галущенко.

Міністр зазначив, що наразі ЗАЕС у такому стані, що навіть один енергоблок буде складно запустити з технічного погляду.

"Умовно, якщо ми отримаємо станцію, скільки часу треба, щоб її привести в робочий стан і працювати шістьома блоками, оцінити дуже складно. Але, за сьогоднішніми оцінками, це не місяці. На жаль, це роки", - додав він.