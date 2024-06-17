На повний перезапуск ЗАЕС після деокупації підуть роки, - Галущенко

Для перезапуску всіх шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції після повернення її під контроль України знадобляться роки.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
За його словами, ситуація на Запорізькій АЕС за три роки російської окупації тільки погіршується.
"Це стосується насамперед деградації обладнання, це буде велика проблема. Друга проблема - у зв'язку з підривом Каховської дамби є питання, яким чином ми забезпечимо воду на станції, якщо теоретично ми її запустимо. Третя - вийшов термін експлуатації палива", - розповів Галущенко.
Міністр зазначив, що наразі ЗАЕС у такому стані, що навіть один енергоблок буде складно запустити з технічного погляду.
"Умовно, якщо ми отримаємо станцію, скільки часу треба, щоб її привести в робочий стан і працювати шістьома блоками, оцінити дуже складно. Але, за сьогоднішніми оцінками, це не місяці. На жаль, це роки", - додав він.
Нагадаємо, російські терористи захопили Запорізьку АЕС ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
До того ж загарбники перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт, розмістивши там солдатів та техніку, а також замінували територію станції.
Окрім того, українська розвідка зафіксувала використання загарбниками дронів-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС.
А нещодавно росіяни заявили про чергову "атаку дронів" на ЗАЕС, аби спробувати звинуватити в цьому Україну.
Також зазначимо, що станція неодноразово переживала блекаути. Як повідомили в "Енергоатомі", якщо під час відключення електроенергії в генераторах Запорізької АЕС закінчиться паливо, то може статися катастрофа, як у Фукусімі.
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