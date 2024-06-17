На полный перезапуск ЗАЭС после деоккупации уйдут годы, - Галущенко

По его словам, ситуация на Запорожской АЭС за три года российской оккупации только усугубляется.

"Это касается, прежде всего, деградации оборудования, это будет большая проблема. Вторая проблема - в связи с подрывом Каховской дамбы есть вопрос, каким образом мы обеспечим воду на станции, если теоретически мы ее запустим. Третья - истек срок эксплуатации топлива", - рассказал Галущенко.

Министр отметил, что ЗАЭС в таком состоянии, что даже один энергоблок будет сложно запустить с технической точки зрения.

"Условно, если мы получим станцию, сколько времени нужно, чтобы ее привести в рабочее состояние и работать шестью блоками, оценить очень сложно. Но, по сегодняшним оценкам, это не месяцы. К сожалению, это годы", - добавил он.