Повний бак майже за 5 тисяч гривень: скільки коштує бензин та дизель на АЗС 21 вересня

Що змінилося:

Ціни на преміальних мережах (OKKO, WOG, SOCAR): Вартість брендового пального (сотої марки та преміальних дизпалив) продовжує триматися на межі - 99,90 грн/л. Бензин А-95 у середньому коштує 92,90–93,90 грн/л, а автогаз зафіксувався на позначці 45,50 грн/л.

Зміни на "Укрнафті": У цій мережі пальне залишається більш доступним (А-95 коштує 87,90 грн/л, газ - 42,90 грн/л), проте зафіксовано подорожчання бензину 95 (Energy) одразу на 3 гривні - до 90,90 грн/л.

Вартість повного бака

Розрахунок вартості заправки повного бака (в орієнтовному розрахунку на 50 літрів популярного бензину А-95) на різних АЗС станом на 21 вересня:

"Укрнафта" (А-95 по 87,90 грн/л) - 4 395 грн

OKKO / WOG (А-95 Євро по 92,90 грн/л) - 4 645 грн

SOCAR (А-95 по 93,90 грн/л) - 4 695 грн

Якщо ж повністю заправлятися преміальним пальним або дизелем найвищої цінової категорії (по 99,90 грн/л), то 50 літрів обійдуться у 4 995 грн.

Фото: ціни на АЗС 21 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 21 вересня, понеділок

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 99,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 99,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,9 грн

Бензин NANO 95: 96,90 грн

Бензин А-95: 93,90 грн

ДП NANO Extro: 99,90 грн

ДП NANO: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"