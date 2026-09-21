Повний бак майже за 5 тисяч гривень: скільки коштує бензин та дизель на АЗС 21 вересня

Ціни на пальне в провідних мережах АЗС тримаються на стабільно високих рівнях, проте психологічну позначку у 100 гривень за літр поки що не перетинають. Станом на понеділок, 21 вересня, вартість популярного бензину А-95 коливається в межах 87,90–93,90 грн/л, тоді як преміальні марки та дизель зупинилися за крок від тризначних цифр - на рівні 99,90 грн/л.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ціни на преміальних мережах (OKKO, WOG, SOCAR): Вартість брендового пального (сотої марки та преміальних дизпалив) продовжує триматися на межі - 99,90 грн/л. Бензин А-95 у середньому коштує 92,90–93,90 грн/л, а автогаз зафіксувався на позначці 45,50 грн/л.
Зміни на "Укрнафті": У цій мережі пальне залишається більш доступним (А-95 коштує 87,90 грн/л, газ - 42,90 грн/л), проте зафіксовано подорожчання бензину 95 (Energy) одразу на 3 гривні - до 90,90 грн/л.
Розрахунок вартості заправки повного бака (в орієнтовному розрахунку на 50 літрів популярного бензину А-95) на різних АЗС станом на 21 вересня:
Якщо ж повністю заправлятися преміальним пальним або дизелем найвищої цінової категорії (по 99,90 грн/л), то 50 літрів обійдуться у 4 995 грн.
Фото: ціни на АЗС 21 вересня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"