"Повні нікчеми": Трамп накинувся на демократів за нову спробу імпічменту

Трамп заявив, що демократи "дійсно вийшли з-під контролю", "втратили все і особливо свій розум".

"Ці радикальні ліві божевільні знову вляпалися в "імпічмент". У них вже є два "безіменних", мало шановані конгресмени, обидва повні психи, які вже 20-й раз підкидають "імпічмент" Дональду Трампу, хоча вони не мають жодного уявлення, за що я можу бути підданий імпічменту", - написав президент США.

Він дорікнув демократам нібито на їх помилки - кризу на кордоні з Мексикою, інфляцію, виведення військ з Афганістану, війну РФ проти України, напад ХАМАС на Ізраїль, який, на думку Трампа, стався "тільки тому, що він (Байден, - ред.) дозволив Ірану повернути собі велике багатство".

Трамп зазначив, що республіканці повинні почати думати про те, щоб виключити членів Демократичної партії з Конгресу. Він також нагадав про свою першу каденцію, коли демократи вже вдавались до подібних спроб, і пообіцяв, що цього разу республіканці не дозволять їм "вийти сухими з води".

"Це повні нікчеми, які ненавидять нашу країну і все, що вона відстоює. Можливо, нам варто почати грати з ними в цю гру, і вигнати демократів за численні злочини, які вони скоїли - і це справжні злочини", - написав американський лідер.