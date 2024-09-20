UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На повне розмінування України традиційними методами може знадобитися 100 років, - ООН

Фото: на повне розмінування України традиційними методами може знадобилися 100 років (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років. Однак інноваційні технології допоможуть значно прискорити цей процес.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро Програми розвитку ООН (ПРООН) Шоко Нода в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"За умови постійних зусиль і вдосконалення технологій значного прогресу можна досягти за кілька років, але за допомогою традиційних методів розмінування може знадобитися сотня років, щоб повністю очистити й сертифікувати всі постраждалі регіони як безпечні, особливо з огляду на безперервний характер конфлікту і забруднення", - сказала Нода.

Вона зазначила, що ПРООН у співпраці з технічними партнерами та національними органами влади вивчає використання безпілотників, технічних службових собак та інших інноваційних технологій у гуманітарному розмінуванні.

За словами представниці ООН, нещодавні випробування інноваційних методів виявлення мін, організовані ПРООН в Україні, показали обнадійливі перспективи в методах виявлення наземних мін і вибухонебезпечних пережитків війни.

Так, інноваційні команди досягли результатів у 78% під час виявлення предметів на поверхні, близько 70% - під час виявлення металевих і закопаних предметів і 62% - під час виявлення пластикових предметів.

Нода також розповіла, що зараз триває робота з національними органами влади над залученням собак до операцій із розмінування, а ПРООН, Консультативна група з розмінування (MAG), організація з дресирування тварин APOPO та інші міжнародні партнери підтримали відкриття нового кінологічного центру.

За її словами, натреновані собаки можуть обстежувати до 1,5 тисяч квадратних метрів території щодня, що до 75 разів швидше за людину.

Розмінування в Україні

Зазначимо, внаслідок повномасштабної війни значна частина території України виявилася замінованою, але державні служби поступово проводять роботи з її очищення. Найскладніша ситуація залишається в регіонах, що перебувають під окупацією РФ.

Додамо, в Україні створили Корпусу демінерів, який буде працювати на деокупованих територіях. Вже створені 1000 груп розмінування, до яких увійдуть 5000 фахівців.

Тим часом Європейський Союз запустив нову гуманітарну програму з розмінування території України, надавши фінансування в розмірі 2 млн євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНВійна в Україні