На полное разминирование Украины традиционными методами может понадобиться 100 лет, - ООН

На полное разминирование территории Украины традиционными методами может потребоваться сотня лет. Однако инновационные технологии помогут значительно ускорить этот процесс.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала помощница Генерального секретаря ООН и директор Кризисного бюро Программы развития ООН (ПРООН) Шоко Нода в интервью "Интерфакс-Украина".
"При условии постоянных усилий и усовершенствования технологий значительного прогресса можно достичь за несколько лет, но с помощью традиционных методов разминирования может потребоваться сотня лет, чтобы полностью очистить и сертифицировать все пострадавшие регионы как безопасные, особенно учитывая непрерывный характер конфликта и загрязнения", - сказала Нода.
Она отметила, что ПРООН в сотрудничестве с техническими партнерами и национальными органами власти изучает использование беспилотников, технических служебных собак и других инновационных технологий гуманитарного разминирования.
По словам представительницы ООН, недавние испытания инновационных методов обнаружения мин, организованные ПРООН в Украине, показали обнадеживающие перспективы в методах обнаружения наземных мин и взрывоопасных пережитков войны.
Так, инновационные команды достигли результатов в 78% при обнаружении предметов на поверхности, около 70% - при обнаружении металлических и закопанных предметов и 62% - при обнаружении пластиковых предметов.
Нода также рассказала, что сейчас идет работа с национальными органами власти над привлечением собак к операциям по разминированию, а ПРООН, Консультативная группа по разминированию (MAG), организация по дрессировке животных APOPO и другие международные партнеры поддержали открытие нового кинологического центра.
По ее словам, натренированные собаки могут обследовать до 1,5 тысячи квадратных метров территории ежедневно, что до 75 раз быстрее человека.
В результате полномасштабной войны значительная часть территории Украины оказалась заминированной, но государственные службы постепенно проводят работы по ее очистке. Самая сложная ситуация остается в регионах, которые находятся под оккупацией РФ.
Добавим, в Украине был создан Корпус деминеров, который будет работать на деоккупированных территориях. Уже создано 1000 групп разминирования, в которые войдут 5000 специалистов.
Тем временем Европейский Союз же запустил новую гуманитарную программу по разминированию территории Украины, предоставив финансирование в размере 2 млн евро.
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