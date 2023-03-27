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Полная разблокировка портов даст Украине 18 млрд долларов валютной выручки, - ФРУ

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Понедельник 27 марта 2023 18:34
Полная разблокировка портов даст Украине 18 млрд долларов валютной выручки, - ФРУ Фото: полная разблокировка портов даст Украине 18 млрд долларов валютной выручки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Разблокировка экспорта через морские порты даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Федерации работодателей Украины.

"Полная разблокировка портов даст Украине 10% ВВП, $18 млрд валютной выручки и 135 млрд грн налоговых поступлений в год. Кроме того, это даст восстановление 0,5 млн рабочих мест, удешевление логистики и возобновление морского импорта угля для стабильного прохождения отопительного сезона 2023 года" -24 гг", - говорится в исследовании.

Федерация подчеркнула: пока Украина потеряла более 60% товарооборота из-за блокирования портов, Россия наращивает товарооборот через порты: в 2022 году она перевезла более 250 млн тонн, что почти на 3% больше, чем годом ранее.

В ФРУ также указывают, что положительный эффект от разблокирования портов получат и наши партнеры, ведь восстановление экономики позволит Украине нарастить внутреннее финансирование военных расходов, а мировым странам - нарастить в нашу страну импорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, благодаря восстановлению рабочих мест снизится экономическое давление в странах, принимающих украинских беженцев. Поэтому Украина совместно с ООН, Турцией и ИМО, а также благодаря скоординированному с международными партнерами санкционному давлению, должна разблокировать свободное судоходство в Черном море.

Напомним, ранее представители бизнеса обратились в ООН и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе.

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