Повне перемир’я між РФ та Україною до 20 квітня: в ОП оцінили, чи реально це

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив свою думку щодо стратегії Сполучених Штатів під час переговорів з Росією, підкреслюючи, що для досягнення результату Трампу доведеться застосувати як "пряник", так і "кнут".

"Для нас так, з урахуванням того, що ми синхронізували свої позиції зі США, він (Трамп - ред.) абсолютно щиро в це теж вірить вже сьогодні. Але Росія буде обнулювати його (Трампа - ред.) репутацію. Ну тобто, якщо він хоче отримати результат, то йому все ж таки доведеться, окрім пряника, використовувати ще й кнут для того, щоб Росію до чогось примушувати", - заявив Подоляк.

За словами радника, лише через сильний тиск на Росію можна буде змусити Кремль піти на реальні поступки.

Він наголосив, що Росія, незважаючи на заяви про теплі відносини між Путіним та Трампом, розглядає США як безумовного ворога і буде робити все можливе для того, щоб знизити репутацію Сполучених Штатів та їхнього президента.

"Росія хоче створити враження, що домінують сьогодні в глобальному світі вони, а не Сполучені Штати", - підсумував Подоляк. Він зазначив, що Трамп, усвідомлюючи це, обиратиме більш жорсткі інструменти для впливу на Росію.

Подоляк також зазначив, що тільки така стратегія дозволить Сполученим Штатам досягти прогресу у переговорах і зменшити загрози, які створює Росія для міжнародної безпеки.