Полное перемирие между РФ и Украиной до 20 апреля: в ОП оценили, реально ли это

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал свое мнение относительно стратегии Соединенных Штатов во время переговоров с Россией, подчеркивая, что для достижения результата Трампу придется применить как "пряник", так и "кнут".

"Для нас да, с учетом того, что мы синхронизировали свои позиции с США, он (Трамп - ред.) абсолютно искренне в это тоже верит уже сегодня. Но Россия будет обнулять его (Трампа - ред.) репутацию. Ну то есть, если он хочет получить результат, то ему все же придется, кроме пряника, использовать еще и кнут для того, чтобы Россию к чему-то принуждать", - заявил Подоляк.

По словам советника, только через сильное давление на Россию можно будет заставить Кремль пойти на реальные уступки.

Он отметил, что Россия, несмотря на заявления о теплых отношениях между Путиным и Трампом, рассматривает США как безусловного врага и будет делать все возможное для того, чтобы снизить репутацию Соединенных Штатов и их президента.

"Россия хочет создать впечатление, что доминируют сегодня в глобальном мире они, а не Соединенные Штаты", - подытожил Подоляк. Он отметил, что Трамп, осознавая это, будет выбирать более жесткие инструменты для воздействия на Россию.

Подоляк также отметил, что только такая стратегия позволит Соединенным Штатам достичь прогресса в переговорах и уменьшить угрозы, которые создает Россия для международной безопасности.