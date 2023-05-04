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Повне ембарго на російський метал позбавить РФ 30 млрд доларів річних доходів

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Четвер 04 травня 2023 13:58
Повне ембарго на російський метал позбавить РФ 30 млрд доларів річних доходів Фото: повне ембарго на російський метал позбавить РФ 30 млрд доларів річних доходів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Повне ембарго на закупівлю російських чорних металів з боку Заходу позбавило б країну-агресора приблизно 30 млрд доларів річних доходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження аналітиків.

Зазначається, що торік попри санкції Росія заробила на постачанні чорних металів до ЄС мінімум на 5,2 млрд євро. Частина цих коштів неминуче була витрачена на фінансування російської агресії - хоча б у вигляді податків до бюджету РФ.

"І якщо торік країни Євросоюзу закупили 8,17 млн т продуктів російської чорної металургії, то, очевидно, що чинні санкції є недостатніми. 2,9 млн т із цих закупівель припали на Італію, яка не просто не зменшила імпорт з РФ, а навпаки - наростила його приблизно на 10%. Йдеться переважно про ті ж сляби та квадратну заготовку, обмеження на імпорт яких до ЄС в ухвалених санкційних пакетах було відтерміновано", - йдеться в дослідженні.

Як відомо, 24 квітня група Єрмака-Макфола оприлюднила черговий перелік рекомендацій стосовно посилення економічних санкцій проти Росії. Один із найбільш бажаних пунктів - повне ембарго на експорт металургійної продукції з РФ.

Раніше Європейська сталеливарна асоціація (EUROFER) виступила за посилення санкцій проти експорту російської металопродукції та залізорудної сировини до Євросоюзу.

Своєю чергою директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що шляхом заміщення російських постачальників на європейському ринку, Україна може наростити експорт продукції ГМК на $74 млн щомісяця.

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