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Как повляют новые лимиты на валютные операции на волонтеров: ответ НБУ

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Украина, Пятница 22 июля 2022 10:04
Как повляют новые лимиты на валютные операции на волонтеров: ответ НБУ Фото: новые лимиты на валютные операции не повлияют на волонтеров (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Решение НБУ установить лимит в размере 100 тыс. гривен в месяц для расчетов с гривневых карточек за рубежом не повлияет на волонтеров. Они смогут покупать товары на сумму 400 тыс. гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, НБУ, учитывая запросы волонтеров, еще в начале апреля ввел послабления для волонтеров. Так, физические лица могут покупать и перечислять иностранную валюту для покупки товаров оборонного назначения за рубежом в пределах ежемесячного лимита в размере 400 тыс. гривен в эквиваленте.

К таким товарам относятся большинство из тех, которые поставляются волонтерами: бронежилеты, каски, шлемы, приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания домедицинской помощи и тому подобное.

"НБУ не устанавливал никаких ограничений на перечисление валюты со счетов благотворительных фондов или каких-либо иных юридических лиц в целях закупки любых товаров волонтерской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения относительно использования средств с гривневых счетов за рубежом. С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за границей со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

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