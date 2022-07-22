Как повляют новые лимиты на валютные операции на волонтеров: ответ НБУ

Решение НБУ установить лимит в размере 100 тыс. гривен в месяц для расчетов с гривневых карточек за рубежом не повлияет на волонтеров. Они смогут покупать товары на сумму 400 тыс. гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отмечается в сообщении, НБУ, учитывая запросы волонтеров, еще в начале апреля ввел послабления для волонтеров. Так, физические лица могут покупать и перечислять иностранную валюту для покупки товаров оборонного назначения за рубежом в пределах ежемесячного лимита в размере 400 тыс. гривен в эквиваленте.

К таким товарам относятся большинство из тех, которые поставляются волонтерами: бронежилеты, каски, шлемы, приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания домедицинской помощи и тому подобное.

"НБУ не устанавливал никаких ограничений на перечисление валюты со счетов благотворительных фондов или каких-либо иных юридических лиц в целях закупки любых товаров волонтерской помощи", - говорится в сообщении.