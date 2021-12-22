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Может повлиять на работу самолетов: Boeing и Airbus просят Белый дом перенести запуск 5G

Автор: Сергей Пышкин

Одни из крупнейших в мире производителей коммерческих самолетов Boeing и Airbus направили письмо в белый дом с просьбой перенести запуск мобильной связи 5G в США. Это, якобы, может препятствовать работе рейсов в будущем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Генеральный директор Boeing Дэвид Калхун и генеральный директор Airbus Americas Джеффри Книттель обратились к министру транспорта Питеру Буттіджеджу с просьбой перенести запуск 5G, который запланирован на 5 января.

По их словам, запуск новейшей мобильной связи может негативно повлиять на работу радиолокационных высотомеров, которые применяются при необходимости безопасной посадки в случае плохой видимости. Это, со своей стороны, может спровоцировать сотни тысяч случаев задержек рейсов и изменений маршрутов только за один год.

В то же время генеральные директора заявили о разработке плана по ограничению мощности 5G вблизи территорий аэропортов и призвали администрацию Байдена сотрудничать вместе с ними.

В этом же месяце Федеральное управление гражданской авиации объявило о запрете пилотам использовать автопосадку и другие системы полета на малых высотах, где сигналы 5G могут мешать работе бортовых приборов.

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Соединенные Штаты Америки5G (связь пятого поколения)