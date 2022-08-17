Чи вплине повернення акцизу на паливо на його вартість: відповідь Мінекономіки

Можливе повернення акцизу на паливо не повинно відобразитися на його вартості для громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна в ефірі телемарафону .

"Часткове повернення акцизу дозволить уряду продовжити відновлення і доріг, і мостів. Ми сподіваємося, що введення акцизу негативно не відіб'ється на громадянах. Люди фактично цього не повинні відчути", - підкреслив Кудін

За його словами, зараз спостерігається тенденція до зниження вартості нафтопродуктів на світових ринках, на тлі якої уряд почав розглядати пропозицію про повернення частини акцизу.