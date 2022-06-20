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Как повлияет повышение учетной ставки НБУ до 25% на стоимость кредитов: ответ Шевченко

Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После повышения учетной ставки Национального банка Украины до 25% ставки коммерческих банков по кредитам вырастут несущественно. Банки ориентируются прежде всего на платежеспособность клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НБУ Кирилла Шевченко в Facebook.

"В нынешних условиях не стоит ожидать существенного подорожания кредитов для клиентов", - написал он.

По его словам, банки определяют стоимость кредитов, ориентируясь на фактическую стоимость фондирования, которая значительно ниже учетной ставки. Средняя стоимость гривневых ресурсов в крупных банках находится на уровне около 4% годовых в гривне.

"И даже если банки поднимут ставки по депозитам, это будет происходить постепенно и повлияет на общую стоимость фондирования очень умеренно", - добавил Шевченко.

Конкуренция на рынке

Как отметил Шевченко, также будет сдерживать рост ставок по кредитам конкуренция банков за качественных заемщиков. Сейчас работа банков сосредоточена на поддержке клиентов в затруднительных обстоятельствах для снижения кредитных рисков. Для этого финучреждения с февраля объявили кредитные каникулы и будут проводить взвешенные реструктуризации, чтобы уменьшить вероятность дефолтов заемщиков.

"Убежден, что условия, которые будут предлагаться банками клиентам, будут учитывать их финансовое состояние и отвечать современным реалиям", - добавил глава НБУ.

Заемщики по-прежнему будут иметь доступ к дешевым кредитам в рамках государственных программ, ставки по которым являются фиксированными для клиентов. Развитию этого направления в дальнейшем будет способствовать расширение государственных программ, в частности увеличение предельных объемов гарантий для банков, сообщил Шевченко.

"Подчеркиваю, что взвешенное кредитование является залогом устойчивости банковского сектора и его эффективной деятельности. И оно будет развиваться в дальнейшем, поддерживая экономику для более быстрой победы", - констатировал глава НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 7 июня 2022 года.

В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.

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