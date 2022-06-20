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Як вплине підвищення облікової ставки НБУ до 25% на вартість кредитів: відповідь Шевченка

Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після підвищення облікової ставки Національного банку України до 25% ставки комерційних банків за кредитами зростуть несуттєво. Банки орієнтуються передусім на платоспроможність клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НБУ Кирила Шевченка у Facebook.

"У нинішніх умовах не варто очікувати суттєвого здорожчання кредитів для клієнтів", - написав він.

За його словами, банки визначають вартість кредитів, орієнтуючись на фактичну вартість фондування, яка є значно нижчою від облікової ставки. Середня вартість гривневих ресурсів у великих банках перебуває на рівні близько 4% річних у гривні.

"І навіть, якщо банки піднімуть ставки за депозитами, це відбуватиметься поступово і вплине на загальну вартість фондування дуже помірно", - додав Шевченко.

Конкуренція на ринку

Як зазначив Шевченко, також стримуватиме зростання ставок за кредитами конкуренція банків за якісних позичальників. Зараз робота банків зосереджена на підтримці клієнтів у скрутних обставинах для зниження власних кредитних ризиків. Для цього фінустанови з лютого оголосили кредитні канікули та робитимуть виважені реструктуризації, щоб зменшити ймовірність дефолтів позичальників.

"Переконаний, що умови, які пропонуватимуться банками клієнтам, ураховуватимуть їх фінансовий стан та відповідатимуть сучасним реаліям", - додав голова НБУ.

Позичальники, як і раніше, матимуть доступ до дешевих кредитів у межах державних програм, ставки за якими є фіксованими для клієнтів. Розвитку цього напряму надалі сприятиме розширення державних програм, зокрема збільшення граничних обсягів гарантій для банків, повідомив Шевченко.

"Наголошую, що виважене кредитування є запорукою стійкості банківського сектору та його ефективної діяльності. І воно розвиватиметься надалі, підтримуючи економіку для швидшої перемоги", - констатував голова НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 7 червня 2022 року.

В НБУ очікують, що рішення за ставкою знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.

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Національний банк України