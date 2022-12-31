У повітряному просторі України 20 ракет, - Хмельницька ОВА

У повітряному просторі України перебуває приблизно 20 ракет російських окупантів під час масштабної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія .

"У повітряному просторі України орієнтовно 20 ракет! Можливі повторні запуски!"- написав він.

Гамалій закликав українців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Окрім того, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про повторний пуск "Калібрів" з Каспійського моря.

Нагадаємо, що у деяких регіонах України почали вимикати світло через російську атаку.

РБК-Україна повідомляло, що повітряну тривогу наразі оголошено по всій території України. Усі подробиці щодо ракетної атаки росіян - читайте за посиланням.

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