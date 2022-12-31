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В воздушном пространстве Украины 20 ракет, - Хмельницкая ОВА

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Суббота 31 декабря 2022 13:57
В воздушном пространстве Украины 20 ракет, - Хмельницкая ОВА Иллюстративное фото: в воздушном пространстве Украины 20 ракет (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В воздушном пространстве Украины находится около 20 ракет российских оккупантов во время масштабной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"В воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет! Возможны повторные запуски!" - написал он.

Гамалий призвал украинцев оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Кроме того, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил о повторном пуске "Калибров" из Каспийского моря.

Напомним, что в некоторых регионах Украины начали выключать свет из-за российской атаки.

РБК-Украина сообщало, что воздушная тревога сейчас объявлена по всей территории Украины. Все подробности относительно ракетной атаки россиян - читайте по ссылке.

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