В воздушном пространстве Украины 20 ракет, - Хмельницкая ОВА

В воздушном пространстве Украины находится около 20 ракет российских оккупантов во время масштабной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия .

"В воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет! Возможны повторные запуски!" - написал он.

Гамалий призвал украинцев оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Кроме того, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил о повторном пуске "Калибров" из Каспийского моря.

Напомним, что в некоторых регионах Украины начали выключать свет из-за российской атаки.

РБК-Украина сообщало, что воздушная тревога сейчас объявлена по всей территории Украины. Все подробности относительно ракетной атаки россиян - читайте по ссылке.

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