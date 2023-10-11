Повітряний простір Ізраїлю могли порушити з боку Лівану, - ЦАХАЛ

"У зв'язку з першим повідомленням про ймовірне проникнення з Лівану в повітряний простір Ізраїлю, всім цивільним особам, що знаходяться в районах, де прозвучали сирени, пропонується пройти в укриття", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

В укриттях мешканцям радять перебувати до подальших розпоряджень.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали вбивати і викрадати військових та мирних жителів.

Ізраїльські військові відповіли атаками по місцях дислокації бойовиків на території сектору Газа.

При цьому терористи з ліванської воєнізованої групи "Хезболла" підтримали дії ХАМАС. Вони вже обстрілювали територію Ізраїлю кілька разів.