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Повітряний простір Ізраїлю могли порушити з боку Лівану, - ЦАХАЛ

Середа 11 жовтня 2023 19:17
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Повітряний простір Ізраїлю могли порушити з боку Лівану, - ЦАХАЛ Ілюстративне фото: повітряний простір Ізраїлю могли порушити з боку Лівану (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У повітряний простір Ізраїлю могли вторгнутися з боку кордону з Ліваном. Місцевим жителям необхідно пройти до укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram.

"У зв'язку з першим повідомленням про ймовірне проникнення з Лівану в повітряний простір Ізраїлю, всім цивільним особам, що знаходяться в районах, де прозвучали сирени, пропонується пройти в укриття", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

В укриттях мешканцям радять перебувати до подальших розпоряджень.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали вбивати і викрадати військових та мирних жителів.

Ізраїльські військові відповіли атаками по місцях дислокації бойовиків на території сектору Газа.

При цьому терористи з ліванської воєнізованої групи "Хезболла" підтримали дії ХАМАС. Вони вже обстрілювали територію Ізраїлю кілька разів.

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