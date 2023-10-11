Воздушное пространство Израиля могли нарушить со стороны Ливана, - ЦАХАЛ

В воздушное пространство Израиля могли вторгнуться со стороны границы с Ливаном. Местным жителям необходимо пройти в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram .

"В связи с первым сообщением о предполагаемом проникновении из Ливана в воздушное пространство Израиля, всем гражданским лицам, находящимся в районах, где прозвучали сирены, предлагается пройти в укрытия", - сказано в сообщении ЦАХАЛа.

В укрытиях жителям советуют находиться до дальнейших распоряжений.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и начали убивать и похищать военных и мирных жителей.

Израильские военные ответили атаками по местам дислокации боевиков на территории сектора Газа.

При этом террористы из ливанской военизированной группировки "Хезболла" поддержали действия ХАМАС. Они уже обстреливали территорию Израиля несколько раз.