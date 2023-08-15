У Повітряних силах заявили, що Україні жодного разу не вдалось збити російські ракети Х-22

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по території України. Однак силам ППО жодного разу не вдалось збити гіперзвукову ракету Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

За його словами, 15 серпня РФ завдала удару по території України ракетами кількох типів, серед яких були й Х-22. Однак останні може збивати лише комплекси "Patriot".

Ігнат нагадав, що попри те що ракети Х-22 є крилатими - вони також надзвукові й летять близько 4 000 кілометрів за годину. Окрім цього Х-22 заходять на ціль по балістичній траєкторії, це ускладнює їх збиття.

"Жодну з ракет Х-22 не було знищено взагалі, а не тільки сьогодні", - заявив Ігнат.

Він нагадав, що сьогодні РФ вдарила по Донецькій області ракетами такого типу. З шести літаків Ту-22М3 було випущено 4 ракети Х-22. Всього було випущено 24 ракети, сили та засоби ППО змогли ліквідувати 16 з них.

"Так, хотілося б збити більше, досягти того результату, який був напередодні, коли в зоні відповідальності ОК "Південь" був 100% результат збиття ракет. Але 16 із 24 - це теж доволі високий результат", - розповів Ігнат.

Обстріл України 15 серпня

Цієї ночі російські війська запустили по Україні 28 крилатих ракет. Силам ППО вдалося збити 16 цілей. Під удари потрапили Львів та Дніпро, Луцьк та Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Зокрема, у Львові зафіксоване влучання у житлові будинки та територію дитячого садка.

У Луцьку є влучання по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини.

У Дніпрі також є "приліт" по промисловому підприємству, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

А у Смілі одна російська ракета уразила територію приватного підприємства, а друга - територію медустанови.

Більше про нічну ракетну атаку читайте у матеріалі РБК-Україна.

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