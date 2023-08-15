В Воздушных силах заявили, что Украине ни разу не удалось сбить российские ракеты Х-22

Россия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Однако силам ПВО ни разу не удалось сбить гиперзвуковую ракету Х-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

По его словам, 15 августа РФ нанесла удар по территории Украины ракетами нескольких типов, среди которых были и Х-22. Однако последние могут сбивать только комплексы "Patriot".

Игнат напомнил, что несмотря на то, что ракеты Х-22 крылаты - они также сверхзвуковые и летят около 4 000 километров в час. Кроме этого Х-22 заходят на цель по баллистической траектории, что усложняет их сбивание.

"Ни одна из ракет Х-22 не была уничтожена вообще, а не только сегодня", - заявил Игнат.

Он напомнил, что сегодня РФ ударила по Донецкой области такими ракетами. Из шести самолетов Ту-22М3 было выпущено 4 ракеты Х-22. Всего было выпущено 24 ракеты, силы и средства ПВО смогли ликвидировать 16 из них.

"Да, хотелось бы сбить больше, достичь того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК "Юг" был 100% результат сбивания ракет. Но 16 из 24 – это тоже достаточно высокий результат", – рассказал Игнат.

Обстрел Украины 15 августа

Этой ночью российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Во удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела.

В частности, во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада.

В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.

В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.

А в Смеле одна российская ракета поразила территорию частного предприятия, а вторая – территорию медучреждения.

Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале РБК-Украина.

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