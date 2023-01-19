ua ru
Чт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Повітряних силах висміяли установку ППО на дахах адмінбудівель у Москві

Новость на русском →
Четвер 19 січня 2023 21:47
У Повітряних силах висміяли установку ППО на дахах адмінбудівель у Москві Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігна (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висміяв установку ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Це взагалі, як Іван-дурак на печі їде. Зрозуміло, що нормальні країни ставлять модульні установки, які здатні автоматично збивати повітряні цілі. А вони прям машини на дахи будівель величезними кранами ставлять. Ну що тут дивуватися, ніякої паніки немає", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, у Москві встановлюють ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель, зокрема Мініоборони РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украины Російська Федерація ПВО Війна Росії проти України
NEWS
САУ, танки, БТР та сотні ракет. Головні анонси від союзників за останні дні
САУ, танки, БТР та сотні ракет. Головні анонси від союзників за останні дні
DAILY
Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області