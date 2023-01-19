В Воздушных силах высмеяли установку ПВО на крышах админзданий в Москве

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высмеял установку ЗПРК "Панцирь-С1" на крыше админзданий в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Это вообще, как Иван-дурак на печи едет. Понятно, что нормальные страны ставят модульные установки, которые способны автоматически сбивать воздушные цели. А они прям машины на крыши зданий огромными кранами ставят. Ну что тут удивляться, никакой паники нет", - сказал Игнат.