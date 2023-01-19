ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Воздушных силах высмеяли установку ПВО на крышах админзданий в Москве

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 21:47
В Воздушных силах высмеяли установку ПВО на крышах админзданий в Москве Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игна (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высмеял установку ЗПРК "Панцирь-С1" на крыше админзданий в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Это вообще, как Иван-дурак на печи едет. Понятно, что нормальные страны ставят модульные установки, которые способны автоматически сбивать воздушные цели. А они прям машины на крыши зданий огромными кранами ставят. Ну что тут удивляться, никакой паники нет", - сказал Игнат.

Напомним, в Москве устанавливают ЗПРК "Панцирь-С1" на крыше админзданий, в том числе Миниобороны РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Российская Федерация ПВО Война России против Украины
NEWS
САУ, танки, БТР и сотни ракет. Главные анонсы от союзников за последние дни
САУ, танки, БТР и сотни ракет. Главные анонсы от союзников за последние дни
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области