У Повітряних силах не виключають, що сьогодні Україну могли атакувати ракетами КНДР

Росія сьогодні могла атакувати Україну північнокорейськими ракетами. Йдеться про ракети КN-23, уламки яких вже знаходили в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "Радіо Свобода".

"Також балістика пішла сьогодні, шість балістичних ракет з Воронезької області. Ми повідомили про ці ракети, що скоріш за все, "Іскандер-М". А також не виключено і застосування північнокорейських ракет КN-23, уламки яких вже зафіксовано на території нашої держави", - сказав він.

Речник наголосив, що збиття будь-якої цілі - це складна робота. Але для збиття деяких типів ракет бракує засобів.

"Крилаті ракети, "Шахеди" збиваються, керовані авіаційні Х-59, ви бачите у статистиці, зокрема, повітряного командування "Схід". Але ж балістика потребує, відповідно, засобів. Тому і "Іскандер", і "Кинджал", і С-300 ті ж самі… Проти них взагалі інші засоби боротьби треба …Тому зараз усі наявні можливі способи вживаються, щоб їх знищувати. Зокрема, я вже згадав і про РЕБ", - додав Ігнат.

Він також наголосив, що російські ракети не просто так кружляли над Україною, оскільки ворог розуміє, що є потенційні місця, де можуть бути уражені і ракети, і дрони.

Масована атака 15 лютого

Зранку 15 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами різних типів. Ворожі ракети долетіли навіть до західних областей України. Під ударом були Львів, Київ, Запоріжжя, Дніпро, Полтавська область та інші регіони.

Повітряні сили ЗСУ пізніше відзвітували, що всього було 26 пусків ракет. Українська ППО збила 13 цілей.

Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, зокрема, у Львові та Запоріжжі.

Детальніше про сьогоднішню атаку та її наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.